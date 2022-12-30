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المشاهد الأولى بعد اشتباك الأمن المصري مع عناصر مجهولة.. والكشف عن عدد القتلى والمصابين

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المشاهد الأولى بعد اشتباك الأمن المصري مع عناصر مجهولة.. والكشف عن عدد القتلى والمصابين
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كشفت مصادر لـRT عن عدد القتلى والمصابين في اشتباك قوات الأمن المصرية مع عناصر مجهولة قرب قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

المشاهد الأولى بعد اشتباك الأمن المصري مع عناصر مجهولة.. والكشف عن عدد القتلى والمصابين
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اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين
اشتباكات بين الأمن المصري وعناصر مجهولة في الإسماعيلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين

وأكدت المصادر سقوط 3 قتلى و11 مصاب من قوات الشرطة المصرية، فيما قتل عنصر تكفيري.

وقالت المصادر أن الاشتباكات وقعت مع كمين أمني قرب مسجد الصالحين فى الإسماعيلية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وخاصة الصفحات التابعة لمحافظة الإسماعيلية، مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بالأوضاع بعد الاشتباكات.

المصدر: RT

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