علاء مبارك يرد على تعليق عن آثار التعليم في عهد والده وسط ضجة أثارتها "فوائد أرجل الدجاج"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تغريدة حول آثار التعليم في عهد والده، عقب تعليقه على تدوينة المعهد القومي للتغذية حول "فوائد أرجل الدجاج" التي أثارت ضجة.

وفي التفاصيل، عدد المعهد القومي المصري للتغذية يوم السبت الماضي، فوائد أكل أرجل الدجاج عبر تدوينة في "فيسبوك" عن "بدائل غذائية غنية بالبروتين وتوفر في الميزانية"، في ظل أزمة الغلاء التي تشهدها مصر.

من جهته، علق علاء مبارك في "تويتر"، ساخرا من تدوينة المعهد القومي للتغذية، ودعا المعهد إلى إبراز "فوائد باقي أجزاء الدجاجة!" لتكتب إحدى رواد موقع "تويتر" ردا على تعليق علاء مبارك: "شوفت التعليم أيام مبارك جاب للبلد إيه يا مستر علاء؟.. كل رجال المرحلة تربية نظام الوالد الله يرحمه".

وهنا رد علاء مبارك على تعليقها قائلا: "والله حضرتك كم المهندسين والاطباء والمحامين إلخ إلخ الي اتعلموا ودرسوا فى مصر ناجحين فى تخصصهم سواء في مصر أو في الخارج، ومعظمهم درسوا فى مدارس وجامعات مصر ، عندنا مشاكل فى التعليم أستاذة نبيلة أكيد بس مش لهذه الدرجة .تحياتي لحضرتك".

والله حضرتك كم المهندسين والاطباء والمحامين الخ الخ الي اتعلموا ودرسوا فى مصر ناجحين فى تخصصهم سواء فى مصر او فى الخارج و معظمهم درسوا فى مدارس وجامعات مصر ، عندنا مشاكل فى التعليم أستاذة نبيلة اكيد بس مش لهذه الدرجة .تحياتى لحضرتك — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 27, 2022

المصدر: RT