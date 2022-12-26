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شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما

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شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما
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كشفت مصادر لـRT عن تحرك للجيش المصري لأول مرة في شمال سيناء منذ 12 عاما، بعد القضاء على الإرهابيين ونجاح العملية العسكرية الشاملة عام 2018.

شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما
RT
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وأكدت المصادر أن الجيش المصري بدأ لأول مرة منذ 12 عاما، في فتح الطرق أمام المواطنين في سيناء بعد أن كانت 80% منها مغلقة وبها كمائن للجيش في عدة مناطق لا يمكن المرور من خلالها.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة قد أكد في تصريحات سابقة لـRT، أنه تم رفع كافة الحواجز الأمنية والمتاريس من كافة شوارع المحافظة، وهو ما يدل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى أصبح الإرهاب في إندثار بصفة مستمرة.

شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما
RT

وأوضح شوشة، أن المحافظة تعمل بشكل متواز بين تحقيق الأمن والتنمية، مشيرا إلى أن التنمية تسبق الأمن بخطوات، لذلك تم العمل بمجال التنمية، والبنية الأساسية.

وأشار إلى أن أعمال التنمية بشمال سيناء تجري على عدة محاور، يأتي في مقدمتها محور التنمية الزراعية، حيث تم العمل على حل أزمة ندرة المياه التي كانت تعاني منها المحافظة.

شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما

وأوضح أن طريق القنطرة-العريش يشهد أعمال رفع الكفاءة على طول الطريق حتى مدينة رفح، حيث تم الانتهاء من تطوير الطريق بداية من القنطرة حتى منطقة جلبانة، وسيتم الانتهاء قريبا من رفع كفاءة الطريق، فضلا عن عدد من المحاور الرئيسية والشوارع بمدينة العريش.

شاهد.. RT ترصد تحركا للجيش المصري في سيناء لأول مرة منذ 12 عاما

المصدر: RT

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