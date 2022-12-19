بعد القضاء على الإرهاب.. RT تكشف تغيرات جذرية في سيناء المصرية

رصدت RT دخول محافظة شمال سيناء المصرية مرحلة جديدة من البناء والتعمير والتطوير، على كافة الأصعدة، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه.

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وتقوم الحكومة المصرية بالتوسع في محطات التحلية لتزويد المحافظة بالمياه اللازمة لاستخدام المواطنين والتوسع في الرقعة الزراعية، فضلا عن دعم قطاعات الصناعة والتعليم والصحة، والأهم إحداث طفرة حقيقية على المستوى الأمني.

ووفقا لما رصدته RT فقد عادت مظاهر الحياة إلى طبيعتها في كافة محافظة شمال سيناء، حيث عاد الأمن وبدأت شرايين التنمية تصل إلى المحافظة التي طالما عانت على مدار عقود من الإهمال على كافة المستويات، ليصبح ما يحدث على أرض سيناء شهادة نجاح جديدة للدولة والقيادة السياسية المصرية في مكافحة الإرهاب ودخول سيناء عصر التنمية الذي تعيشه كافة ربوع الجمهورية.

وأكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة في تصريحات لـRT، أنه تم رفع كافة الحواجز الأمنية والمتاريس من كافة شوارع المحافظة وهو ما يدل على عودة الأمن والأمان إلى مدينة العريش، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى أصبح الإرهاب في إندثار بصفة مستمرة.

وأوضح شوشة، أن المحافظة تعمل بشكل متوازي بين تحقيق الأمن والتنمية، مشيرا إلى أن التنمية تسبق الأمن بخطوات، لذلك تم العمل بمجال التنمية، والبنية الأساسية .

وأشار إلى أن أعمال التنمية بشمال سيناء تتم على عدة محاور، يأتي في مقدمتها محور التنمية الزراعية ، حيث تم العمل على حل أزمة ندرة المياه التي كانت تعاني منها المحافظة.

وأوضح أن طريق القنطرة-العريش يشهد أعمال رفع الكفاءة على طول الطريق حتى مدينة رفح، حيث تم الانتهاء من تطوير الطريق بداية من القنطرة حتى منطقة جلبانة، وغير من المناطق و، سيتم الانتهاء قريبا من رفع كفاءة الطريق، فضلا عن عدد من المحاور الرئيسية والشوارع بمدينة العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم إنشاء سوق للجملة للتجار والمزارعين والذي دخل الخدمة يعمل بصورة منتظمة، فضلا عن أعمال التطوير في المحور الدائري، والمحور الأوسطي.

كما تشهد الأسواق في شمال سيناء رواجا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة وأن كافة أنواع السلع أصبحت متوفرة بشكل كبير، وبأسعار مناسبة للغاية. واكد عددا من المواطنين بالأسواق، حيث وجهوا رسالة شكر للقوات المسلحة المصرية والشرطة على ما تحقق من إنجاز والقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى سيناء، معبرين عن تقديرهم لكل التضحيات التي بذلوها من أجل أن يعم الأمن والسلام سيناء.

وأكد محمد أحمد السيد ويعمل بمحل للأحذية، أن الوضع في سيناء تغير تماما، والجميع أصبح يشعر بالأمن والآمان، مشيرا إلى انه يمارس عمله بكل حرية.

كما أكد محمد إبراهيم تاجر أقمشة، أن حريص على تقديم المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى ان هناك إقبال على الشراء، منذ أن استعادة المحافظة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب. وأكد خالد توفيق والذي يعمل في محل للملابس الرياضية ، أن أسعار الملابس الرياضية مناسبة للغاية، مشيرا إلى أن الإقبال على الشراء أصبحت كبيرة.

وأكدت السيدة منال حسن أن الأسعار جيدة ومناسبة، مشيرة إلى أن منافذ القوات المسلحة تقدم العديد من المنتجات بأسعار أقل من الأسواق.

المصدر: RT