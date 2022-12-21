قطر تعرب عن "خيبة أملها" بعد حظر "طالبان" التعليم الجامعي على الفتيات

أعربت قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة حركة "طالبان"، بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان"، مشيرة إلى أنها "كدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر، الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشدد البيان على موقف قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، كما جدد البيان، التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين، لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.

وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌یی در واکنش به تصمیم حکومت سرپرست افغانستان درباره منع دختران و زنان از رفتن به دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته است که این عملکردها تاثیر جدی بر حقوق بشر، پیشرفت و اقتصاد افغانستان خواهد داشت. ۲/۱ #طلوع‌نیوزpic.twitter.com/tAOj8nZ0HF — TOLOnews (@TOLOnews) December 21, 2022

المصدر: TOLO news