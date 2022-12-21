 
مباشر
عاجل
بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الروسي (فيديو)

قطر تعرب عن "خيبة أملها" بعد حظر "طالبان" التعليم الجامعي على الفتيات

أخبار العالم العربي

قطر تعرب عن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uf1b

أعربت قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة حركة "طالبان"، بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أن "هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان"، مشيرة إلى أنها "كدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر، الحكومة الأفغانية المؤقتة، إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وشدد البيان على موقف قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم، كما جدد البيان، التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين، لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم.

المصدر: TOLO news

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الروسي (فيديو)