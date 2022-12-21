الخطوط الجوية السعودية ترد على شكوى وزير الشؤون الإسلامية حول رحلة مسارها "غريب عجيب"

اشتكى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، من تغيير مسار رحلته إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مما استدعى ردا من الخطوط الجوية السعودية.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا، ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الاقلاع في جدة"، مضيفا: "وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين".

حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا ، ثم تتاخر الرحلة ساعتين عن موعد الاقلاع في جدة ، وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا ، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) December 20, 2022

وعلى الإثر، ردت صفحة "العناية بالضيوف" التابعة لخطوط السعودية على التغريدة بالقول: "ضيفنا العزيز د.عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكرا لتواصلك".

ضيفنا العزيز د.عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات https://t.co/mHZGzJdDuG

ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكراً لتواصلك — العناية بالضيوف (@Saudia_Care) December 20, 2022

المصدر: "تويتر"