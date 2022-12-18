رابع حالة في شهر.. الشرطة العمانية تقبض على رجل طعن موظفة بأحد البنوك

ألقت الشرطة العمانية يوم الأحد، القبض على مواطن اعتدى بالسلاح الأبيض على موظفة أثناء تأدية عملها بأحد البنوك في محافظة ظفار.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه السلطات تستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

كما أكدت أن الموظفة بحالة مستقرة.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل أخرى عن الجريمة أو ملابساتها.

القبض على مواطن بعد اعتداءه بالسلاح الأبيض على موظفة في أثناء تأدية عملها بأحد البنوك المحلية بمحافظة ظفار وهي بحالة مستقرة، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 18, 2022

وتكررت خلال ديسمبر الحالي 2022 حوادث الطعن في سلطنة عمان بشكل مأساوي.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية يوم السبت 17 ديسمبر 2022، القبض على مواطنة في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها بسبب خلافات أُسريّة.

وأدى الحادث إلى إصابة شخص بإصابات متعددة نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة، بحسب بيان الشرطة العمانية.

القبض على مواطنة في ولاية شناص بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها بسبب خلافات أُسريّة مما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة، وتستكمل بحقها الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 17, 2022

كما ألقت السلطات العمانية في 12 ديسمبر الجاري، القبض على مواطن بعد أن قام بالاعتداء على مواطنة طعنا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها.

القبضُ على مواطنٍ بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 12, 2022

وفي 7 ديسمبر الجاري، ألقت الشرطة القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها.

القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 7, 2022

وتعليقا على حوادث الطعن المتكررة في السلطنة، طالب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، بإنزال أشد العقوبات لمن تسول له نفسه بتكرار هذه الحوادث.

وقال الشيخ الخليلي: "أزعجنا أيما إزعاج نبأ عدوان رجل على مطلقته بعد تحاكمهما لدى القضاء بطعنها بسكين إلى أن قضت نحبها، ولم تكد أعصابنا تهدأ حتى بلغتنا نظيرة لها حصلت أيضا بين رجل وامرأة يسعى إلى الارتباط بها برباط الزوجية، فما الذي أصاب هذه النفوس، وما الذي طرأ على عقولها حتى استمرأت الجرائم؟".

وناشد مفتي عمان الحكومة والمجتمع بالتعاون على ترسيخ قيم الإيمان في حياة أفراد المجتمع، وتصير الناس جميعًا بقيمة الحياة الإنسانية في موازين الحق التي أنزلها الله، وخطورة العدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم .

أزعجنا أيما إزعاج نبأ عدوان رجل على مطلقته بعد تحاكمهما لدى القضاء بطعنها بسكين إلى أن قضت نحبها، ولم تكد أعصابنا تهدأ حتى بلغتنا نظيرة لها حصلت أيضا بين رجل وامرأة يسعى إلى الارتباط بها برباط الزوجية، فما الذي أصاب هذه النفوس، وما الذي طرأ على عقولها حتى استمرأت الجرائم؟ pic.twitter.com/XIEbzJHwy0 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام عمانية