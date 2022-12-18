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رابع حالة في شهر.. الشرطة العمانية تقبض على رجل طعن موظفة بأحد البنوك

أخبار العالم العربي

رابع حالة في شهر.. الشرطة العمانية تقبض على رجل طعن موظفة بأحد البنوك
Globallookpress
علم سلطنة عمان
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ألقت الشرطة العمانية يوم الأحد، القبض على مواطن اعتدى بالسلاح الأبيض على موظفة أثناء تأدية عملها بأحد البنوك في محافظة ظفار.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه السلطات تستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

كما أكدت أن الموظفة بحالة مستقرة.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل أخرى عن الجريمة أو ملابساتها.

وتكررت خلال ديسمبر الحالي 2022 حوادث الطعن في سلطنة عمان بشكل مأساوي.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية يوم السبت 17 ديسمبر 2022، القبض على مواطنة في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها بسبب خلافات أُسريّة.

وأدى الحادث إلى إصابة شخص بإصابات متعددة نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة، بحسب بيان الشرطة العمانية.

كما ألقت السلطات العمانية في 12 ديسمبر الجاري، القبض على مواطن بعد أن قام بالاعتداء على مواطنة طعنا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها.

وفي 7 ديسمبر الجاري، ألقت الشرطة القبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها.

وتعليقا على حوادث الطعن المتكررة في السلطنة، طالب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، بإنزال أشد العقوبات لمن تسول له نفسه بتكرار هذه الحوادث.

وقال الشيخ الخليلي: "أزعجنا أيما إزعاج نبأ عدوان رجل على مطلقته بعد تحاكمهما لدى القضاء بطعنها بسكين إلى أن قضت نحبها، ولم تكد أعصابنا تهدأ حتى بلغتنا نظيرة لها حصلت أيضا بين رجل وامرأة يسعى إلى الارتباط بها برباط الزوجية، فما الذي أصاب هذه النفوس، وما الذي طرأ على عقولها حتى استمرأت الجرائم؟".

وناشد مفتي عمان الحكومة والمجتمع بالتعاون على ترسيخ قيم الإيمان في حياة أفراد المجتمع، وتصير الناس جميعًا بقيمة الحياة الإنسانية في موازين الحق التي أنزلها الله، وخطورة العدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم .

المصدر: وسائل إعلام عمانية

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