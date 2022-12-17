فيديو ـ شيخ مغربي يتطاول على فئة من الجزائريين لم تشجع منتخب بلاده

سلّط تواجد المنتخب المغربي في مونديال قطر فيفا 2022، الضوء على واقع العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي في ظل التوتر بين البلدين.

وشجّع جزائريون المنتخب المغربي لاسيما بعد تألقه ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، ممّا أكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين

ورغم ذلك تجد بعض الأصوات التي تسعى إلى بثّ الفتنة بين الشعبين.

وفي هذا الصدد، تطاول الفقيه المغربي محمد الفزازي على فئة من الجزائريين الذين حسب قوله لم يُشجّعوا المنتخب المغربي في مونديال قطر.

وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الغرض من هكذا تصريحات زرع الفتنة بين الشعبين.

إقرأ المزيد

المصدر: الأوراس