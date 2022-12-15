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السيسي يوجه رسالة لليهود في أمريكا

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السيسي يوجه رسالة لليهود في أمريكا
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 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

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الخارجية الأمريكية توضح ما ناقشه بلينكن والسيسي في واشنطن
الخارجية الأمريكية توضح ما ناقشه بلينكن والسيسي في واشنطن

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس المصري أكد لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت عددا من الملفات التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا.

وشدد بلينكن على التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وأثنى على استضافة مصر الناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)".

المصدر: صدى البلد

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