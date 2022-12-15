الخارجية الأمريكية توضح ما ناقشه بلينكن والسيسي في واشنطن

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية عددا من الملفات التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. وشدد بلينكن على التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وأثنى على استضافة مصر الناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)".

وأوضحت أن الجانبين ناقشا "مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود"، وشدد بلينكن على "أهمية التوصل إلى قرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل يضمن مصالح الأطراف كافة". كما أعاد "التأكيد على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر".

وأشار بلينكن إلى "إفراج مصر عن معتقلين سياسيين مؤخرا وشجع على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

المصدر: CNN