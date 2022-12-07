آلاف المخابز تغلق أبوابها في تونس

أغلقت آلاف المخابز في تونس أبوابها اليوم الأربعاء، في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.

وأفاد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، في حديث لفرانس برس، بأن تسعين في المئة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرا تقدر بنحو 260 مليون دينار (نحو 80 مليون دولار).

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وقال بوعنان: "سنواصل الإضراب، لأننا لم نتلق أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة".

وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجيا اعتبارا من يناير المقبل.

ونفذت غرفة نقابات المخابز إضرابا مماثلا في نهاية أكتوبر قبل تعليقه إثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو، وأكد بوعنان أن هذا الاتفاق لم ينفذ.

وصرح قائلا "لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، نحن غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا.. يجب على الحكومة أن تدفع لنا".

وواصلت نحو 1200 مخبزة، غير معنية بالدعم الحكومي، العمل بشكل طبيعي الأربعاء.

وتمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت 9.8 في المئة بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع ديسمبر الحالي.

المصدر: أ ف ب