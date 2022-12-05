تونس.. تسجيل زيادة جديدة في التضخم

ارتفع التضخم في تونس خلال نوفمبر مسجلا 9.8 بالمئة بعد 9.2 بالمئة خلال أكتوبر، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.1%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43.4%، وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32.4%، وأسعار لحم الضأن بنسبة 24.3%، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.4%، وأسعار لحم البقر بنسبة 17.4%.

إقرأ المزيد

كما شهدت أسعار المواد المصنعة في شهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 9.8%، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 10%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.5%، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.9%.

أسعار الخدمات هي الأخرى شهدت ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8%.

وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7.3% بعد أن كان 7.4% خلال شهر أكتوبر 2022.

هذا، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6.2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.9% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية