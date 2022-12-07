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المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن مقتل متظاهرين على أيدي الأمن في ذي قار

أخبار العالم العربي

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن مقتل متظاهرين على أيدي الأمن في ذي قار
AFP
المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعلن مقتل متظاهرين اثنين على يد قوات الأمن في ذي قار
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أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، "مقتل متظاهرين اثنين على أيدي قوات الأمن، وإصابة 15 متظاهرا آخرين في محافظة ذي قار".

ونشر المرصد على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوفاة متظاهرين اثنين في مستشفى الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار متأثرين بإصابتهما.

وأفاد مراسل RT في العراق، بأن احتجاجات اندلعت عصر اليوم في محافظة ذي قار وعلى إثرها حدثت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين لم تنته حتى اللحظة.

المصدر: RT

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