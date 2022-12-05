 
مباشر

مراسلنا: انفجار سيارة في القامشلي السورية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجار سيارة في القامشلي السورية
Globallookpress
القامشلي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ub4g

أفاد مراسلنا بانفجار سيارة لهيئة التربية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا صباح اليوم الاثنين.

ووقع الهجوم بالقرب من الهيئة ("مدرسة العروبة" سابقا) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفا إصابات، حسب المعلومات الأولية.

مراسلنا: انفجار سيارة في القامشلي السورية
مراسلنا: انفجار سيارة في القامشلي السورية
مراسلنا: انفجار سيارة في القامشلي السورية
إقرأ المزيد
سانا: استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي
سانا: استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الانفجار ناجما عن الاستهداف بمسيرة تركية مفخخة أو سبب آخر.

وفي أكتوبر الماضي أفادت وكالة "سانا" بوقوع انفجار في القامشلي ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية بالمدينة.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا