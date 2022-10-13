سانا: استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي

أفادت وكالة سانا بدوي انفجار في مدينة القامشلي ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية بالمدينة

من جهتها قالت وكالة أنباء هاوار الكردية إن "الجيش التركي" قصفمستودعاً سابقا للمواد البلاستيكية على طريق الحزام الشمالي في مدينة قامشلي في الحسكة.

ولفتت الوكالة إلى أن القصف لم يتسبب بخسائر بشرية وان الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، منوهة بأن القوى الأمنية بدأت تبحث في حيثيات الاستهداف فيما إذا كان جوا أو برا.

المصدر: سانا، هاوار