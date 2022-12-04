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الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن "سفينة جلالة الملك – حائل" (صور)

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الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن
Gettyimages.ru
تدسين السفينة السعودية "جلالة الملك – الجبيل" في إسبانيا
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دشنت القوات البحرية السعودية في إسبانيا يوم الأحد، "سفينة جلالة الملك – حائل" من طراز "كورفيت - أفانتي 2200"، لتكون الثالثة بعد "جلالة الملك–الجبيل"، و"جلالة الملك – الدرعية".

يشار إلى أن هذا التدشين يأتي ضمن "مشروع السروات" المتضمن 5 سفن قتالية.

الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن
وزارة الدفاع السعودية

وهذا المشروع نتاج شراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة "نافانتيا" الإسبانية، لبناء سفن قتالية متعددة المهمات لصالح القوات البحرية، تحقيقا وتفعيلا لرؤية المملكة، لتوطين ما نسبته 50% من الصناعات العسكرية بحلول 2030.

الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن
وزارة الدفاع السعودية

وتتميز سفن المشروع بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية منها وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم.

الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن
وزارة الدفاع السعودية

وسيتم تزويدها بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري تحت اسم "حزم" الذي سيُسهم في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية ورعاية المواهب الوطنية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

الثالثة من نوعها.. القوات البحرية السعودية تدشن
وزارة الدفاع السعودية

المصدر: عكاظ

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