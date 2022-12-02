الأردن: إحباط محاولة ضخمة لتهريب كميات كبيرة من الكبتاغون والمخدرات من سوريا (صورة)

أحبطت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم الجمعة ضمن منطقة مسؤوليتها في المنطقة العسكرية الشرقية، محاولة تسلّل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وصرّح مصدر عسكري أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت عبر المراقبات الأمامية من رصد محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن "القوات الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

المصدر: خبرني