الجيش الأردني يشتبك مع مهربين تسللوا من سوريا ويعلن ضبط كمية كبيرة من المخدرات

أحبط الجيش الأردني، فجر اليوم السبت، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وتم العثور على 564 كف حشيش و20 ألف حبة كبتاغون.

وتأتي هذه العملية استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات، بحسبما ذكره موقع "هلا أخبار" المحلّي.

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وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلّحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وعلى أثر ذلك، "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، بحسب المصدر.

وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و 20 ألف حبة كبتاغون، وسلاح كلاشينكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

يُشار إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، أعلنت الجمارك الأردنية إحباط محاولة لتهريب 237 ألف حبة كبتاغون مخدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، كانت قادمة من سوريا.

المصدر: "هلا أخبار"