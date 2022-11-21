قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاغون

أعلنت الجمارك الأردنية إحباط محاولة لتهريب 237 ألف حبة كبتاغون مخدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، كانت قادمة من سوريا.

وقالت الجمارك الأردنية إن تلك الكمية كانت مخبأة داخل تجويف في جسم شاحنة (براد) محمل بالفواكه وقادم من إحدى الدول المجاورة، دون أن تسميها، إلا أن الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أشار إلى أن مصدر تلك الكمية هو سوريا حين قال إن من ضبطها هم "كوادر مركز جمرك جابر الحدودي" (معبر نصيب السوري).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان للناطق أنّ الجمارك "تواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، وتجار السموم، وضرب منابع المخدرات بكل احترافية وإتقان في مختلف المواقع الجمركية وميادين العمل".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية