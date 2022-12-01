الكويت تحتج لدى العراق على تجاوز حدودها البحرية

سلمت الكويت العراق مذكرة احتجاج على تجاوز 3 قطع بحرية عراقية مياه الكويت الإقليمية، وطالبت بغداد بسحبها "فورا" إلى خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ إنها شددت في المذكرة على "ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

وأضافت أنها دعت "الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".

وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع "العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج، سلّم المذكرة إلى مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي.

المصدر: RT