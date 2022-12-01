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الجيش المصري يستعد لتصنيع طائرة حربية جديدة

مال وأعمال

الجيش المصري يستعد لتصنيع طائرة حربية جديدة
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أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عن عقد اتفاقية مع شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية لتصنيع طائرة حربية جديدة.

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وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اعتزازه بأهمية التعاون والشراكة مع شركة KAI الكورية، لافتا بأنه تم الاتفاق على توطين تكنولوجيا تصنيع طائرة تدريب متقدمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، والتصدير للدول الأفريقية والعربية وذلك بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتطورة بمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة على أعمال التصنيع والصيانة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي، معربا عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف صناعات الدفاع المتطورة وذلك من خلال لجنة تنسيقية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

المصدر: RT

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