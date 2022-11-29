لواء مصري يكشف تصنيع جيش بلاده أجزاء من أشهر مقاتلة أمريكية

كشف اللواء المصري سمير فرج، تفاصيل تصنيع الجيش المصري أجزاء من أشهر مقاتلة أمريكية.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، تحدث اللواء سمير فرج، عن تفاصيل اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية، لمتابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

وأوضح اللواء فرج أن الصناعات الحربية أساس تقدم الدولة وقوتها العسكرية، واستيراد الأسلحة يجعل الدولة المستوردة تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح".

ولفت إلى أن مصر بدأت التصنيع الحربي عام 1952 مع ثورة يوليو، وصنعت مع الهند الطائرة القاهرة 300، لتؤثر حرب 1967 على هذه الصناعات.

وذكر أن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات دشن الهيئة العربية للتصنيع مع الدول العربية، والتي انسحبت منها بعد حرب أكتوبر، وتوقيع اتفاقية السلام.

وأشار اللواء المصري إلى أن الرئيس السيسي كلف اللواء العصار بتطوير المصانع الحربية التي كانت تعمل يدويا منذ عام 1952، مؤكدا أن مصر صنعت الدبابة الأمريكية "M1A1" الأمريكية في مصانعنا.

وأضاف أن مصر كان بها مصنعا للطائرات منذ خمسينيات القرن الماضي، ويقوم بعمل عمرات لطائرات منها الميراج، إلى جانب تصنيع أجزاء من طائرات "إف-16" الأمريكية.

وبين أن مصر كانت تبيع الترسانة الحربية في الإسكندرية، في يوم من الأيام، ما دفع القوات المسلحة للاستحواذ عليها، حيث تعتبر هذه الترسانة حاليا من أقوى الترسانات الحربية التي تُصنّع الفرقاطات حول العالم.

كما قال اللواء فرج إن مصر صنعت 3 فرقاطات جويند بترسانة الإسكندرية التي كانت ستباع في يوم من الأيام لدولة أجنبية.

المصدر: "القاهرة 24"