السيسي يصدر توجيهات للجيش المصري بشأن الأسلحة

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تطورات التصنيع العسكري في مصر مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري.

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وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري.

وقد وجه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

المصدر: RT