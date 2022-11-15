مصر.. طرح شركات الجيش المصري في البورصة بقرار من السيسي

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، الثلاثاء، مع مسؤولي شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية، لمناقشة موقف طرح الشركات في البورصة.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بأن الاجتماع تناول استعراض "موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة".

واطلع الرئيس المصري في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي؛ وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر حاليا في مختلف القطاعات.

المصدر: RT