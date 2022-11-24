تحذير وأغلاق 3 أنفاق في مدينة جدة بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت وسائل إعلام سعودية أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، فيما أعلن أن نظام الإنذار الآلي رفع درجة الحالة إلى مستوى التحذير.

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وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة المدينة على حسابها في موقع "تويتر" شارعا رئيسا في جدة وقد غمرته المياه وأوقفت فيه حركة السير نتيجة لارتفاع منسوب المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "سبق" عن المتحدث الرسمي للمركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جدة : "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".

وأفيد في هذا السياق بأن المركز الوطني السعودي للأرصاد كان " توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم".

كما ابلغ المركز السعودي المتخصص أن مرور جدة أغلق 5 أنفاق جراء الأمطار الغزيرة ، وأن سحب رعدية ممطرة ستشهدها مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

المصدر: المدينة + سبق