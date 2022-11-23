البنتاغون: الغارات التركية على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية

أعرب البنتاغون عن قلقه إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، مشيرا إلى أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة.

وجاء في بيان للبنتاغون يوم الأربعاء، أن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا. وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

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وتابع البنتاغون: "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق. وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

ودان البنتاغون سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأضاف البنتاغون: "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين".

المصدر: RT