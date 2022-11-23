من ريف حلب غربا إلى الحسكة شرقا.. تركيا توسع هجماتها في سوريا وإصابة قيادي في "قسد"

كثف الجيش التركي قصفه على شمال سوريا، وأدت إحدى الغارات إلى إصابة قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ومقتل عضو في "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش).

القصف التركي شمل مواقع في الشمال السوري من ريف حلب غربا، إلى ريف الحسكة شرقا.

مصادر إعلامية أكدت أن القيادي في "قسد" ريزان كلو تعرض لإصابة، عندما استهدفت طائرة تركية سيارة في دوار القرموطي في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقد أشارت وكالة "هاوار" إلى أن قصفا استهدف سيارة في المدينة، وقالت إن ذلك أسفر عن إصابة شخص، إلا أنها لم تذكر أن القيادي في "قسد" هو الذي أصيب.

بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) أن أحد أفرادها قتل في باستهداف مسيّرة تركية ناحية زركان، كما أعلنت إصابة اثنين آخرين من أفرادها في القصف.

أبرز المواقع التي استهدفها الجيش التركي كان معمل غاز السويدية الذي يغذي منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

يذكر أن القصف التركي طال أيضا "مخيم الهول" في ريف الحسكة، وهو أكبر المخيمات التي تضم عوائل لأفراد من "داعش"، ويقدر عدد الموجودين فيه بنحو 60 ألفا.

المصدر: RT