الأسد لطلاب جامعيين: التحدي هو تكثيف الحوار على جميع المستويات

التقى الرئيس السوري بشار الأسد طلابا في الجامعات السورية شاركوا في جلسات حوارية أطلقها "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" تحت عنوان "مخيمات فكّر لسوريا.. تعالوا نجتمع حول أفكارنا".

وخلال حواره مع مئة شاب وشابة ممن شاركوا على مدى الأسبوع الماضي في الجلسات الشبابية الحوارية، قال الأسد إنه "لا يمكن الوصول إلى الشفافية إلا بالحوار وأن التحدي هو تكثيف الحوار على جميع المستويات للوصول إلى نتائج عملية، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى خطط تنفيذية".

وأضاف أن "الحوارات توحّد رؤية السوريين تجاه الحلول للمشاكل المختلفة".

وقالت صفحة "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" إن الأسد دعا الشباب إلى "المشاركة في إيجاد الحلول من خلال تقديم أفكار ومبادرات هادفة وواضحة متضمنة الأهداف، وآليات العمل، والاحتياجات التي تلامس المجتمع".

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد اعتبر خلال حواره مع الشباب أن "المبادرات الشبابية مهمة على أن يتم تحويلها لاحقا إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ"، وأضاف: "إننا بحاجة إلى عشرات المخيمات الحوارية التي لا تتوقف، لأنّ الحوار هو أساس النجاح في أي عمل"، ولفت إلى أن "الهدف من الحوار هو توسيع الرؤية ووضع منهجية ومرجعيات في كلّ مجال من المجالات".

المصدر: RT