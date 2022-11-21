العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن إعدام قاضي "داعش" الشرعي في الطارمية

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي تنفيذ حكم الإعدام في القاضي الشرعي لعصابات "داعش" لقاطع شمال بغداد (الطارمية).

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن "القضاء العراقي أصدر حكم الإعدام بحق أخطر قيادات التنظيم والمسؤول عن إصدار الأحكام والفتاوى لداعش ومن قبلها القاعدة".

وأضافت أن "المئات من الإرهابيين تخرج على يده ليتم دفعهم إلى ممارسة القتل وسفك الدماء".

وقالت إن ما وصفته بالإنجاز "جاء بعد متابعة استخباراتية مكثفة من قبل هيئة التحقيقات بمديرية الأمن التابعة لهيئة الحشد الشعبي وصولا لصدور حكم الإعدام بحقه".

المصدر: RT