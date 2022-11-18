RT تكشف طريقة نقل كهرباء مصر عبر البحر المتوسط لـ"قبرص واليونان" (صورة)

أكد الخبير المصري في مجال الطاقة كريم الأدهم، أن هناك خططا لتدشين EuroAfrica Interconnector، وهو نظام كابل تحت سطح البحر عالي الجهد.

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وأشار الخبير المصري في تصريحات لـRT إلى أنه يتم تطويره لربط شبكات الكهرباء في مصر وقبرص واليونان، ويهدف مشروع الربط العابر للقارات، الذي يبلغ طوله الإجمالي 1،396 كيلومترا، إلى نقل ما يصل إلى 2 غيغاوات من الكهرباء بين إفريقيا وأوروبا.

ويتم بناء مشروع EuroAfrica Interconnector على مرحلتين حيث تغطي المرحلة الأولى طريق قبرص-مصر والمرحلة الثانية طريق قبرص-اليونان. بينما تم إطلاق المشروع رسميًا في مايو 2019 ، أصدرت جمهورية قبرص تصريح البناء النهائي لنظام الربط البيني بين مصر وقبرص في أغسطس 2020.

ووفقا للخبير المصري من المقدر أن تبلغ تكلفة المشروع 2.5 مليار يورو (2.70 مليار دولار) ، وفي المرحلة الأولى من المشروع ستبلغ قدرة النقل 1 غيغاوات، وستزداد إلى 2 غيغاوات في المرحلة التالية.

تفاصيل مسار EuroAfrica Interconnector وتصميمه سينشأ خط EuroAfrica Interconnector بالقرب من دمياط في مصر ويمتد لمسافة 498 كم عبر البحر لربط محطة تحويل HVDC في كوفينو في قبرص، ومن هناك سيتم تشغيله غربًا ثم يسلك طريقًا تحت سطح البحر مرة أخرى لربط محطة تحويل عند نقطة كوراكيا في جزيرة كريت ، أكبر جزيرة في اليونان.

سيبلغ طول الجزء القبرصي - كريت حوالي 898 كم. ستكون أدنى نقطة لمد نظام الكابلات تحت سطح البحر 3000 متر تحت مستوى سطح البحر في حوض البحر الأبيض المتوسط مما يجعله أعمق كابل تحت البحر في العالم.

وسيشمل المشروع بناء ثلاث محطات تحويل برية عالية الجهد، واحدة في كل من مصر وقبرص واليونان، مع عمليات متعددة المحطات.

وستشمل كل محطة تحويل HVDC تقنية محولات مصدر الجهد (VSC) لتحويل الكهرباء من التيار المتردد إلى التيار المستمر والعكس صحيح. ستقوم محطات التحويل بتحويل الكهرباء من التيار المستمر إلى التيار المتردد (AC) للتغذية في شبكات النقل الخاصة بها. سيشمل نظام الكابلات HVDC جميع الوصلات البحرية والبرية المطلوبة للمشروع.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم