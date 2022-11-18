تقرير: مصر تسعى لإنارة أوروبا عبر "كابل" أسفل البحر المتوسط

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، نقلا عن وزير البترول المصري طارق الملا، إن مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة ستمكن مصر من الإسراع في خطط لأن تصبح موردا للطاقة والهيدروجين إلى أوروبا.

وأضافت بلومبرغ أن مصر تريد إرسال الكهرباء إلى قبرص واليونان عبر كابل تحت البحر المتوسط، ولا يزال من غير الواضح من سيمول الكابل.

وقال الوزير طارق الملا فى مقابلة مع الوكالة على هامش قمة المناخ العالمية المنعقدة فى شرم الشيخ إن هناك الكثير من التطور فى هذا التواصل، مضيفا أن المناقشات حول الكابل تشهد تقدما، ويمكن أن تصبح مصر مستعدة لإرسال الطاقة إلى أوروبا فى غضون خمس سنوات.

وأوضح الملا إن الزخم الذى تولد من استضافة كوب 27 سيساعد مصر فى تعزيز والإسراع فى مشروعاتها للحد من الانبعاثات، وأشار الملا إلى أن مصر تهدف إلى أن تكون محور لشحنات الغاز الطبيعى المسال فى البحر المتوسط.

المصدر: بلومبرغ