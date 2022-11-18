حكومة اليمن تتهم الحوثيين بتجربة صاروخ مضاد للسفن

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة، حركة "أنصار الله" الحوثية بإجراء تجربة إطلاق صاروخ مضاد للسفن من العاصمة صنعاء إلى البحر الأحمر.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن الناطق باسم القوات المسلحة، عبده مجلي، أن "الحوثيين أجروا تجربة صباح اليوم لإطلاق صاروخ مضاد للسفن من مديرية نهم في صنعاء (الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء)، وسقط في المياه الدولية غرب محافظة الحديدة".

وأضاف أن "كافة الأدلة أثبتت تورط الحرس الإيراني بعملية الإطلاق ودعمه المستمر للحوثيين".

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وحمّل العميد مجلي، جماعة "أنصار الله"، "تبعات إطلاق الصاروخ"، معتبراً إياه "عملية عدائية أخرى".

وقال المتحدث إن حركة "أنصار الله" تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ووصف ذلك التهديد، وغيره من التهديدات التي سبقته بأنه يعد "تقويضا للأمن الإقليمي والدولي"، داعيا ودعا المتحدث العسكري، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولية في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكّله الحوثيون، مهدي المشاط، أعلن مطلع سبتمبر الماضي، عن اختبار الجماعة أسلحة بحرية جديدة، وشدد خلال عرض عسكري في مدينة الحديدة الساحلية، على "القدرة الآن على ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط".

المصدر: "سبوتنيك"