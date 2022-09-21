صواريخ بالستية وطائرات.. الحوثيون يكشفون أسلحة جديدة في "أضخم عرض عسكري" في صنعاء

كشفت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أسلحة جديدة بينها صواريخ باليستية ومجنحة، وطائرات مسيرة، وذلك في عرض عسكري وصفته بأنه "الأضخم في المنطقة".

وكالة "سبأ" التي تديرها الحركة، قالت إن العاصمة صنعاء "شهدت عرضا شبابيا وعسكريا وأمنيا هو الأكبر في تاريخ المنطقة، احتفاء بالعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر".

العرض العسكري الذي حضره كبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط، "شارك فيه 35 ألفا من مختلف التشكيلات العسكرية".

وحسب "سبأ" فإن "القوات المسلحة اليمنية كشفت في الاستعراض العسكري أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل" وأشارت إلى أن "بعضها دخل الخدمة قريبا وبعضها جربت ولم تستخدم بعد".

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وأضافت الوكالة أنه "تمت إزاحة الستار عن صواريخ زوارق بحرية محلية الصنع "عاصف1"، الذي يتميز بسرعته العالية وقدرته الفائقة على المناورة".

ومن الزوارق البحرية التي تم الكشف عنها "عاصف 3"، الذي يُعتبر من أسرع الزوارق وله قدرة فائقة على المناورة، وحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي.

وأضافت الوكالة أنه تم الكشف عن عدد من صنوف الصواريخ البالستية، ذوات المديات المتعددة من القصير إلى المتوسط فالبعيد، إضافة إلى عدة صنوف من الطائرات المسيّرة.

وذكرت "سبأ" أن القوات المسلحة اليمنية "عرضت عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة، والأسلحة البحرية والدفاعات الجوية التي صنعتها هيئة التصنيع الحربي، وكذا أسلحة بحرية صواريخ وزوارق وطرادات بحرية حديثة أنتجتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية".

وأضافت أن العرض تضمن "أسلحة ومنظومات دفاع جوي متطورة صنعتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية خلال فترة العدوان وهي منظومات يمكنها تحييد الطائرات المعادية عن الأجواء، بالإضافة إلى صواريخ "قدس" المجنحة بأجيالها الثلاثة وهي صواريخ صنعتها الصناعات العسكرية اليمنية المحلية تبلغ مدياتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشمل العرض أيضا "منظومة صواريخ، ومنها قدس3 صاروخ مجنح صنعته هيئة الصناعات العسكرية اليمنية"، إضافة إلى "منظومات عديدة لأجيال متعددة من الطائرات المسيرة ومنها طائرة وعيد التي يصل مداها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر".

المصدر: وكالة "سبأ"