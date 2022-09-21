الحرس الثوري الإيراني يستعرض قوته البحرية قرب الخليج ومضيق هرمز يوم غد الخميس

أعلن الحرس الثوري الإيراني إقامة عرض بحري يوم غد الخميس قرب الخليج ومضيق هرمز، في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، ومن المقرر أن يشارك فيه 1444 زورقا وعوامة وقطعا بحرية.

وقال المتحدث باسم الحرس اللواء رمضان شريف أن العرض سيشهد مشاركة 1444 سفينة ثقيلة، وشبه ثقيلة، وخفيفة، على شكل تعبئة بحرية ووحدات بحرية مختارة للجيش والحرس الثوري الإيراني بالقرب من ساحل الخليج "كبرنامج رئيسي لاستعراض القوات المسلحة في بندر عباس".

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وأضاف أن "واجهة الوحدات البحرية في العرض البحري هي سفينة الشهيد سليماني القتالية لإطلاق الصواريخ، والتي أضيفت إلى الوحدة القتالية البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أنه وتزامنا مع العرض البحري، ستجري مقاتلات القوة الجوية للجيش والحرس الثوري عرضا جويا.

المصدر: وكالة "إرنا"