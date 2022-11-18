وسائل إعلام فلسطينية: 21 قتيلا في حريق اندلع في بناية بمخيم جباليا شمال غزة (فيديو)

لقي 21 فلسطينيا مصرعهم وأصيب آخرون مساء الخميس، إثر حريق اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، مبينة أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني وتسبب بعدد من الوفيات والإصابات، وأن المواطنين وطواقم الدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق.

وأفاد شهود عيان بأن النيران طالت منزلا مكونا من ثلاث طبقات.

وأعلنت الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، اليوم الجمعة، وفاة جميع من كانوا في المبنى السكني الذي التهمته النيران، مؤكدا أن طواقم الدفاع المدني انتهت من إخماد الحريق.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل، مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية