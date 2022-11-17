الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأجيل تسلّم بلاده فوائد مترتبة على ديون كوبا للجزائر، في إطار الدعم الجزائري للشعب الكوبي الصديق.

وصرح الرئيس تبون بأن الجزائر اتخذت هذا القرار للتخفيف من الوطأة الاقتصادية على كوبا.

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كما أعلن خلال مؤتمر صحفي عن اتفاقه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، على صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى إنشاء عدد لازم من الشركات المختلطة وتبادل الخبرات في عدة مجالات كالتعليم العالي والتجارة.

وأكد تبون أن زيارة رئيس كوبا تشكل مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الذي انقطع منذ 2019.

وجدد الرئيس الجزائري تضامن بلاده الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه منذ 60 سنة.

من جهته، قال الرئيس الكوبي إنه مرتاح وسعيد بالقرارات التي اتخذها تبون من أجل مساعدة كوبا.

وأضاف: "تجمعنا والجزائر أكثر من 60 سنة من علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي".

وصرح بأنه يفخر بمساهمة كوبا في تعزيز التعاون الصحي مع الجزائر، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى توسيعه إلى مجالات أخرى متنوعة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية