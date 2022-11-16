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الرئيس الكوبي يصل الجزائر في زيارة عمل وصداقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الكوبي يصل الجزائر في زيارة عمل وصداقة (فيديو)
Legion-Media
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وصل رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين مساء الأربعاء في زيارة عمل وصداقة للجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى كان في استقبال رئيس جمهورية كوبا لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وبحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة وأعضاء من الحكومة.

وتهدف زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر لتجسيد الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والصناعات الزراعية والأدوية والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى السياحة.

ولا يعكس حجم المبادلات التجارية الذي يغلب عليه تصدير المحروقات الجزائرية واقع العلاقات السياسية المتينة وآمال ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وبالمقابل فإن التعاون في المجال الصحي شهد طفرة نوعية تسعى الحكومتان الجزائرية والكوبية إلى تعزيزها من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى في يناير 2023 بجمهورية كوبا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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