مصر.. تفاصيل الكشف عن ارتكاب عامل نظافة "كشري التحرير" جريمة قتل بالصدفة

كشفت مصدر أمني في مصر تفاصيل القبض على محمد عادل، عامل النظافة، المعروف إعلاميا ببطل واقعة كشري التحرير.

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وأضاف المصدر، أن القبض على عامل النظافة جاء بالصدفة بعد استيقافه في كمين، وبفحص بطاقة الرقم القومي تبين أنه هارب من أحكام قضائية، فتم ترحيله إلى قسم أبوالنمرس في الجيزة، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد المصدر أن محمد عادل مقيم بمنطقة ترسا التابعة لمركز أبو النمرس في بمحافظة الجيزة، مطلوب ضبطه في ثلاث قضايا، أحداها تبديد صدر ضده حبس شهر، وأخرى قتل خطأ في حادث تصادم بمنطقة بدر، صدر ضده حبس 6 شهور سنة 2015.

وذكر المصدر، أنه تم ترحيل صاحب واقعة كشري التحرير، قسم شرطة أبوالنمرس، كما أنه تقدم بمعارضة تمهيدًا لإخلاء سبيله، واستكمال إجراءات محاكمته.

كان عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، تم طرده من مطعم كشري التحرير، أثناء تناوله الطعام، مما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن معه عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي، الذي اصطحب العامل لأحد المحال ليتناولا وجبة سمك وجمبري.

المصدر: المصري اليوم