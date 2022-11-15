وزير مصري: التهديد بغرق الإسكندرية حقيقي

كشف وزير الري المصري هاني سويلم عن حقيقة التهديد بغرق الإسكندرية، مؤكدا أن الأمر حقيقي لكن الدولة تستثمر وتنفذ مشروعات كثيرة من أجل العمل على حماية الشواطئ المصرية والمدينة.

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وأكد سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الدولة تعمل على تنفيذ أعمال حماية على الشواطئ المصرية بالكامل، موضحا أن ارتفاع منسوب سطح البحر في شمال الدلتا يهدد الدلتا بشكل عام وخصوصا الإسكندرية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تؤثر على المياه في مصر، مضيفا أن 97% من مياه مصر تأتي من الأمطار التي تتساقط على حوض النيل، مرددا: "نهتم بتأثيرات التغيرات المناخية".

وأشار سويلم، إلى أن وزارة الري تهتم بمركز التنبؤ الذي يحدد حركة وكميات الامطار التي تسقط في حوض النيل، منوها إلى أن ارتفاع سطح البحر يؤثر على الشواطئ المصرية، لكن الدولة المصرية تستثمر كثيرا في ملف حماية الشواطئ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية