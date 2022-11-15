وزير الري المصري يكشف مصير مياه مصر من نهر النيل بعد استقطاعها من إثيوبيا

قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن المياه التي يتم استقطاعها من قبل إثيوبيا تكون ضمن نظام المياه في نهر النيل، مؤكدا أن المياه التي تخص مصر مؤمنة بشكل جيد.

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وأضاف سويلم، خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تؤمن الموارد المائية الخاصة بتحديد تخزين في السد العالي، لضمان احتياجات المواطن المصري.

وأشار وزير الري إلى أنه يتمنى أن يكون هناك تواصل مع الجانب الإثيوبي القريب العاجل، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة المصرية تسعى لتأمين مياه مصر.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتحدث عن ملف المياه منذ أكثر من 10 سنوات، لافتًا إلى أن المياه هي التحدي الأكبر الذي يواجه مصر.

وأضاف أديب، أن ملف المياه مهم وحساس جدًا، مؤكدا أن مصر دولة ندرة مائية، وبها جفاف وتصحر، مشيرًا إلى أن هناك دولة جارة تهدد موارد المياه في مصر.

ولفت إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بادين، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، عن ملف المياه وتأمين حقوق مصر في مياه النيل.

وأكد أديب أن الدولة تعمل ليل نهار على ملف المياه، وتنفق مليارات الجنيهات للمحافظة عليها، وتابع: "الدولة بتصرف مليارات الجنيهات علشان توفر مياه الشرب والري واستخداماتها في الأغراض الصناعية".

وأوضح أن حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب، ولكن نحتاج أكثر من 100 مليار متر مكعب، وأكمل: "الناس كلها بتفكر في ارتفاع الأسعار وأسعار البيض والفراخ وغيره، وهذا أمر هام، لكن مفيش اهتمام بقضية المياه، يجب مننساش موضوع المياه، متنساش سد النهضة، متنساش أثيوبيا، لو مفيش مية مفيش شغل، لو في مية في شغل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية