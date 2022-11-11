رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حول سد النهضة من مصر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا حيويا للطاقة لإثيوبيا والمنطقة.

إقرأ المزيد

وأوضح أحمد وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، أنه على الرغم من إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في إثيوبيا والبنية التحتية الكبيرة للتوليد والنقل، إلا أنه لا يزال معدل الوصول إلى الكهرباء في البلاد أقل من 50 في المئة.

ولفت إلى أنه "بروح تعزيز الشراكة والتعاون، تقوم إثيوبيا بتصدير مصادر الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة، مما يدل على التزامنا بربط البلدان من خلال الشبكة المترابطة الناشئة في شرق إفريقيا للطاقة".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته في مؤتمر المناخ أن "إفريقيا هي الأكثر عرضة لتغير المناخ، في حين أنها مسؤولة عن أقل من 5 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونحو 17 في المئة من إجمالي سكان العالم".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية