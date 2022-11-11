السيسي يشرح للكونغرس وضع "سد النهضة".. ويوجه رسالة

قام عدد من أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، خلال زيارتهم لمصر بطرح عدد من الأسئلة على الرئيس المصري بخصوص سد النهضة.

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وردا على استفسارات بعض الأعضاء من الوفد، شرح الرئيس المصري الوضع الراهن لقضية سد النهضة، مؤكدا الموقف الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري.

وجاءت تصريحات السيسي، في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، في أول زيارة له منذ 4 سنوات.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التحديات والتداعيات السلبية على أمن الطاقة والغذاء بسبب حوادث عالمية مثل كورونا والأزمة الأوكرانية.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسي" أعقبتها جلسة مباحثات موسّعة ضمت الوفد المرافق لها.

وأكد السيسي حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونغرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

المصدر: RT