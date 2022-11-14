لماذا دعت الهند مصر لحضور قمة العشرين؟ خبراء يكشفون لـRT تفاصيل هامة

أشاد الخبراء السياسيون والاقتصاديون في مصر بدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مصر لحضور قمة مجموعة العشرين القادمة كـ"دولة ضيف".

إقرأ المزيد

وأكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تصريحات خاصة لـRT، أن تلك الدعوة ممتازة وتأتي في محلها، وربما تأتي تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، مشيرا إلى الإشادات الدولية بتنظيم مصر للمؤتمر.

وأوضح أن قمة العشرين تحرص على مشاركة مصر في القمة، للاستماع إلى وجهة النظر المصرية في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي، والأخذ برأيها في إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه العالم.

وأوضح أن الأزمة الأوكرانية هي أزمة استثنائية، وأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص خلال كلمته أمام قمة المناخ على ضرورة حل تلك الأزمة، وأطلق دعوة وساطة لإيقاف تلك الحرب من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والتعاون مع أي طرف من أجل إنهائها.

وأعرب عن اعتقاده أن تلك الدعوة تعد أحد الأسباب الرئيسة لدعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين، من أجل الاستماع إلى وجهة النظر المصرية لإنهاء تلك الأزمة، خاصة وأن الرئيس السيسي فتح الباب أمام الجميع للعمل سويا من أجل إيقاف تلك الحرب، وبلورة شكل من أشكال الوساطة لحل تلك الأزمة.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، في تصريحات لـRT إلى أنه يوما بعد يوم تثبت مصر أنها تسير على المسار الصحيح سواء اقتصاديا أو سياسيا بالحث الدولي الذي تتمتع به الدولة المصرية.

وشدد على أن مصر ملتزمة بتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كافة دول العالم، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم قمة المناخ كوب 27، وهو نجاح يثبت أن مصر قادرة على الوقوف مع العالم الخارجي في مواجهة التحديات العالمية سواء اقتصاديا أو سياسيا، فضلا عن العمل على بث السلام في العالم. وأشار بدرة إلى أن القطاع الاقتصادي يشهد تعاون مصر مع كافة دول العالم، خاصة في سوق الطاقة العالمية، وقضايا الشرق الأوسط والوطن العربي.

وشدد بدرة على أهمية الدعوة لمصر لحضور قمة العشرين، مضيفا أن هناك ثقة كبيرة من الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، وهذا ليس وليد اللحظة ولكن نتاج عمل اقتصادي كبير قامت به مصر منذ سنوات، وقد انعكس إيجابيا على زيادة الاستثمار الأجنبي داخل مصر، وإلى حدوث العديد من النجاحات في مجال التعاون بين مصر والشركات العالمية الكبرى، موضحا أن الوضع الاقتصادي المصري جيد نتيجة إجراءات الإصلاح التي تتخذها الدولة.

المصدر: RT