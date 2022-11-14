الهند تدعو مصر لـ"قمة العشرين"

دعا رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، مصر لحضور قمة مجموعة العشرين القادمة كـ"دولة ضيف" خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة والتي تبدأ اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

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وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن حضور مصر يمثل إضافة قوية لاجتماعات المجموعة.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، في خطاب ألقاه أمام الحاضرين بقمة العشرين في بالي بإندونيسيا، أنه اعتبارا من يوم أول ديسمبر 2022، سوف تتولى الهند رئاسة قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، فيما يمثل حوالي 85% من إجمالي الناتج العالمي، وأكثر من 75% من حجم التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.

ووصف رئيس الوزراء مودي هذه المناسبة بأنها بالغة الأهمية، معرباً عن سعادته بالاهتمام المتزايد والفعاليات المرتبطة بمجموعة العشرين.

وأشار مودي إلى أن شعار مجموعة العشرين ليس مجرد شعار ولكنه يعد رسالة وشعوراً يجري في عروق الهند.. وقال: "إنها عزيمة تتخلل أفكارنا وتقوم على فكرة أن العالم أسرة واحدة، وأن شعار مجموعة العشرين يعكس فكرة الأخوة العالمية، حيث تعبر زهرة اللوتس في الشعار عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم".

وقال رئيس الوزراء أن فلسفة "أدويت" تؤكد على وحدة جميع المخلوقات ومن خلال هذه الفلسفة سوف يتم حل الخلافات في عالم اليوم، مشيرا إلى أن شعار وموضوع مجموعة العشرين يعبر عن العديد من الرسائل الهامة التي توجهها الهند.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين يأتي في توقيت تسود فيه الأزمات والفوضى.. وأكد أن العالم لا يزال يعاني من آثار جائحة عالمية مدمرة لا تأتي إلا مرة كل قرن، كما يعاني من الصراعات والعديد من المشكلات الاقتصادية.

وتابع رئيس الوزراء أنه "حتى إن كان العالم يعاني من أزمة عميقة، فلا يزال بإمكاننا أن نجعل منه مكاناً أفضل".

المصدر : وسائل إعلام مصرية