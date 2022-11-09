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مصر.. عشرات الناشطين يطالبون بوقف تمويل الوقود الأحفوري والغاز

أخبار العالم العربي

مصر.. عشرات الناشطين يطالبون بوقف تمويل الوقود الأحفوري والغاز
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نظم عشرات الناشطين في مقر مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ في مصر، مظاهرة حاشدة أعربوا خلالها عن رفضهم لعمليات التمويل للوقود الأحفوري والغاز.

مصر.. عشرات الناشطين يطالبون بوقف تمويل الوقود الأحفوري والغاز
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ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد تعالت أصوات المتظاهرين مرددين stop funding fossil stop funding gas.، وقام المتظاهرون برفع لافتات كتب عليها هذه العبارة كما كتب عليها حجم التمويلات التي يحصل عليها الوقود الاحفوري والغاز، مرددين "أوقفوا فوضي المناخ"، تعبيرا عن رفضهم لتمويل الغازات المساهمة في تغير المناخ.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر الجارى.

وهذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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