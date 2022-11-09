الفيديو الذي أدى إلى طرد نائب مصري من مؤتمر شقيقة علاء عبد الفتاح في قمة المناخ

دخل النائب المصري عمرو درويش، في مشادة كلامية مع سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي، المسجون علاء عبد الفتاح، على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال عدالة المناخ.

وهاجم عمرو دوريش الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها والذي يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش "إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال".

وذكر دوريش أن علاء عبد الفتاح ليس متهما بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهما جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.

ودخل النائب في مشادة أيضا مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة ويطلب من النائب مغادرة القاعة التي يقام فيها المؤتمر.

وقال النائب عمرو دوريش في تصريح لموقع "القاهرة 24" تعليقا على واقعة طرده من المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، "إن الأزمة جاءت بسبب عدم تقبل أسرة علاء عبد الفتاح للرأي الآخر"، وأضاف "تحدثت سناء في بعض الأمور دون مصداقية، وقمت أنا بالتعقيب عليها بكلام لم يعجب المنظمين أو القائمين على الفعالية".

وأردف قائلا: "المنظمون وبعد حديثي رأوا أن يتم إنهاء المؤتمر دون أن تقوم بالإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليها.. لقد تحدثت عن الحريات وقمع الحريات والوضع الصحي لعلاء وأبلغ رد على ما تردده أنها تتحدث فيه وهي على الأرض المصرية".

وأشار إلى أنها تتحدث عن سجين جنائي مرتكب جرائم وليس سجينا سياسيا، وهناك قنوات شرعية إن كانت تبحث عن عفو رئاسي، ولكنها تستقوي بالخارج.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري