مصر.. كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة حول مقتل الفنان أشرف طلفاح

كشفت المعاينة والفحص الأمني المبدئي، تفاصيل جديدة حول تعرض الفنان الأردني أشرف طلفاح، للاعتداء والتسبب في وفاته.

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وبينت كاميرات مراقبة الكمبوند الذي يقيم به بمنطقة أكتوبر، عدم دخول أو خروج أي شخص في وقت معاصر لإصابة الفنان الأردني.

وكشفت المعاينة والفحص عدم وجود سرقة أي متعلقات من داخل الشقة الفندقية المستأجرة من قبل الفنان الأردني، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتحفظت أجهزة الأمن وجهات التحقيق على كاميرات المراقبة بالكمبوند، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بفحص الصفة التشريحية وتشريح جثمان الفنان الأردني، كما سلمت أهليته كافة متعلقاته.

وتناولت وسائل إعلام أردنية وعربية أمس أنباء غير مؤكدة عن دخول الفنان الأردني أشرف طلفاح، أمس الأحد، في غيبوبة بعد الاعتداء عليه في مصر من قبل أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبب له بنزيف حاد بالدماغ.

المصدر: القاهرة 24