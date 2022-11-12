رصد "قنبلة المطر" على جبل أحد في السعودية (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظاهرة الانفجار الجزئي "Microburst"، أو قنبلة المطر، فوق جبل أحد بالمدينة المنورة.

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ونشر حساب "طقس السعودية" المختص بمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "على جبل أحد/المدينة المنورة..رصد ظاهرة الانفجار الجزئي "Microburst" أو قنبلة المطر، تتساقط فيها الأمطار بغزارة عالية على نقطة جغرافية ضيقة، كقنبلة ماء سقطت من السماء، تنتج ارتدادا قويا للرياح والأمطار على الأرض في كل اتجاه، غالبا ما يكون الارتداد كالانفجار مخلفا أضرارا كبيرة".

على جبل أحد/ #المدينة_المنورة🔴

رصد ظاهرة الإنفجار الجزئي Microburst أو قنبلة المطر، تتساقط فيها الأمطار بغزارة عالية على نقطة جغرافية ضيقة، كقنبلة ماء سقطت من السماء، تُنتج ارتداداً قويا للرياح والأمطار على الأرض في كل اتجاه،غالبا ما يكون الارتداد كالإنفجار مخلفا أضرارا كبيرة. pic.twitter.com/opkcDH4TpD — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 12, 2022

المصدر: RT