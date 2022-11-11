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الملك سلمان يزور مكانا عمل فيه سابقا (صور)

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يزور مكانا عمل فيه سابقا (صور)
واس
زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منطقة قصر الحكم في مدينة الرياض
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زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منطقة قصر الحكم في مدينة الرياض، وشملت الزيارة مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

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و تجول العاهل السعودي داخل مبنى الإمارة، واستعرض خلالها تاريخا حافلا بالإنجازات، إبان كان هو أميرا لمنطقة الرياض. ثم توجه إلى قصر المصمك، حيث تجول في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلماً تاريخيا وتراثيا شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1865، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية.

المصدر: واس

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