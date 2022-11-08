برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يشيد بمخرجات قمة الجزائر

أشاد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمخرجات الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية في الجزائر.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي ما عكسته القمة من توافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعد مجلس الوزراء استضافة المملكة القمة العربية في دورتها الـ 32، بأنه يأتي انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة.

كما تناول المجلس مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات وتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

المصدر: واس